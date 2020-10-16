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16.10.2020 09:24
Рубрика: Происшествия

Мошенники сообщали пожилым людям ложные диагнозы и вынуждали покупать БАДы

Текст: Михаил Фалалеев
Аферисты использовали доверчивость пенсионеров, пугая их опасными болезнями. Серия таких мошенничеств произошла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленники действовали по одной и той же схеме. Они звонили пожилым людям и представлялись работниками ведущей медицинской организации города. А затем сообщали, что у тех якобы имеются тяжелые заболевания и необходимо срочно начать лечение. Испуганные люди соглашались, но вместо лекарств мошенники продавали им биологически активные добавки по завышенной в несколько раз стоимости.

Фото: Gettyimages
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Пока установлено семь таких фактов. В последнем случае потерпевшая не успела отдать 106 тысяч рублей за мнимые медикаменты, так как вовремя вмешался ее супруг.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с представителями Росгвардии задержали семерых подозреваемых по адресам их проживания в городах Отрадном и Волхове. Большинство из них являются родственниками.

В ходе обысков изъяты 35 мобильных телефонов, 20 электронных носителей информации, 19 сим-карт, 7 ноутбуков с персональными данными жителей г. Санкт-Петербурга, около 500 ювелирных изделий, банковские карты, денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также 4 автомобиля.

Более того, на одном из участков по 16-й линии г. Отрадного полицейскими обнаружено нежилое строение, которое, предположительно, использовалось в качестве нарколаборатории. Изъятые оборудование и химические реактивы направлены на исследование.

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