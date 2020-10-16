Новгородский полицейский застрелил мужчину с ножом

В Великом Новгороде участковый полиции застрелил мужчину, который угрожал ему ножом.

Полицию в общежитие на улицу Щусева вызвала женщина, которая попросила выгнать из комнаты мужчину, он жил там без ее разрешения, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Когда участковый и хозяйка комнаты зашли в помещение, мужчина стал кричать, взял в руки нож, а потом и вовсе бросился на полицейского, уточнили в ведомстве.

Тогда участковый открыл огонь. Мужчина был ранен, полицейский вызвал ему "скорую", пытался оказать первую помощь, но пострадавший скончался.

Сейчас по факту случившегося в УМВД по Новгородской области начата проверка.

О погибшем известно, что ему 44 года, ранее он имел конфликты с законом за угрозу убийством.