Псковские школьники досрочно уйдут на двухнедельные каникулы

В Пскове со следующей недели у школьников начинаются двухнедельные каникулы, сообщает пресс-служба правительства области.

Причиной стала непростая эпидемическая ситуация в регионе. Если на прошлой неделе в Псковской области на дистанционное обучение из-за COVID-19 были переведены 16 классов, то на этой из число возросло до 37. Причем, 28 классов, где дети учатся дистанционно, относятся к Пскову.

В других районах области обучение ведется в обычном режиме.

На сегодняшний день в Псковской области подтверждено 6208 случаев коронавирусной инфекции, 4 334 пациента выздоровело, 67 человек - скончались. Накануне в регионе было подтверждено 64 случая COVID-19.