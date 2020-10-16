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19.10.2020 16:57
Рубрика: Общество

В Мурманске ошвартовался самый большой в мире парусник "Седов"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: РГ/Алексей Михайлов Фото: РГ/Алексей Михайлов
Фото: РГ/Алексей Михайлов

В Мурманске у пирса дальних линий морского вокзала ошвартовался самый большой в мире парусник "Седов", который 19 августа вышел в трансарктическую экспедицию из Владивостока.

Фото: iStock
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За два месяца плавания до Мурманска судно преодолело 7081 морскую милю. При этом 981 милю "Седов" прошел под парусами и машиной, а 623 мили - только под парусами. Барк пересек без помощи двигателя Чукотское и частично Восточно-Сибирское моря, что является беспрецедентным случаем для плавания в таких широтах.

- В Мурманске мы проведем неделю, пополним запасы продовольствия и сменим курсантский состав, - рассказал  капитан барка Виктор Николин.

Переход от Владивостока до Мурманска стал "финишной прямой" кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства "Russian sails 2020", которая проводится в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Любопытно, что первоначальный маршрут кругосветного путешествия не предусматривал прохождения Северного морского пути. Вместо него "Седов" должен был идти Панамским каналом. Но из-за коронавируса от этого пришлось отказаться, поскольку пандемия сделала невозможными полноценные заходы в иностранные порты с увольнениями для экипажа и с посещением парусника местными жителями.

Справка "РГ"

Барк "Седов" принадлежит Росрыболовству и внесен в "Книгу рекордов Гиннеса" как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Оно построен на верфи Круппа в Киле (Германия) в 1921 году и передан СССР после разгрома Германии в 1945 году по репарации. Длина парусника - 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж - 240 человек. В 1991 году судно было передано Мурманскому государственному техническому университету, с этого момента на нем проходили практику курсанты морских специальностей. В апреле 2017 года барк был передан Калининградскому государственному техническому университету и сменил порт приписки с Мурманска на Калининград.

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