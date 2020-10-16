В Мурманске стартовал X литературный фестиваль-форум "Капитан Грэй", который стал одним из крупнейших литературных событий на Северо-Западе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

В этом году фестиваль собрал участников из Мурманска, Североморска, Ковдора, Алакурти, Полярного, Кировска, Апатитов, Архангельска, Воронежа, Смоленска, Омска, Киева. Впервые по итогам форума будет издан альманах с лучшими работами.

Победители фестиваля получают рекомендации к участию в заключительных семинарах всероссийского межвузовского литературного форума имени Н. С. Гумилева "Осиянное слово", лауреатами и дипломантами которого северяне становились уже неоднократно.

Культурный праздник продлится по 18 октября. За это время состоится большое количество выступлений и встреч, в том числе с участием известных литераторов и экспертов из других регионов. В частности, в Мурманском арктическом государственном университете состоится лекция "Классическая литература и современное кино" Станислава Селиванова (Москва), а в Центре современного искусства Мурманской научной библиотеки - лекция "Современная поэзия: То, что мертво - умереть не может, или Почему лично у вас ничего не выйдет?" Льва Колбачева (Санкт-Петербург). Кроме того, в ходе фестиваля будут работать мастерские, семинары, мастер-классы, "горячее" обсуждение работ участников, в том числе подразумевающие практическую работу над текстом.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, фестиваль пройдет преимущественно в онлайн-формате. Программа и ссылки на прямые трансляции опубликованы на сайте фестиваля и в его группе в социальной сети.