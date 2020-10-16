В Мурманске стартовал X литературный фестиваль-форум "Капитан Грэй"

Новости

Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга 17:00
ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф" 16:49
Пожарные ликвидировали задымление в подмосковном ТЦ "Красный кит" 16:40
Вышел трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова 16:21
Сергей Шойгу провел встречу с президентом Казахстана 16:14
В Москве мужчины напали на полицейских на детской площадке 16:13
ЕС не будет во что бы то ни стало заключать торговую сделку с Британией 16:07
В общежитии колледжа в Ярославле из-за COVID-19 изолировали 80 человек 16:00
Мосгорсуд смягчил приговор экс-совладельцу "Росгосстраха" Хачатурову 15:55
Глава КГБ Беларуси предупредил о готовящейся в стране провокации 15:50
Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве 15:41
ГП нашла нарушения в колонии Дагестана, из которой сбежали заключенные 15:35
Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ 15:32
Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону 15:29
В Москве в выходные ожидается дождь с мокрым снегом 15:28
Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ 15:18
Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону 15:17
Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан 15:06
Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями 14:54
В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера 14:52
Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
16.10.2020 15:51
Рубрика: Культура

В Мурманске стартовал X литературный фестиваль-форум "Капитан Грэй"

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманске стартовал X литературный фестиваль-форум "Капитан Грэй", который стал одним из крупнейших литературных событий на Северо-Западе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Фото: РИА Новости
Американец у Кремлевской стены: 100 лет назад умер Джон Рид

В этом году фестиваль собрал участников из Мурманска, Североморска, Ковдора, Алакурти, Полярного, Кировска, Апатитов, Архангельска, Воронежа, Смоленска, Омска, Киева. Впервые по итогам форума будет издан альманах с лучшими работами.

Победители фестиваля получают рекомендации к участию в заключительных семинарах всероссийского межвузовского литературного форума имени Н. С. Гумилева "Осиянное слово", лауреатами и дипломантами которого северяне становились уже неоднократно.

Культурный праздник продлится по 18 октября. За это время состоится большое количество выступлений и встреч, в том числе с участием известных литераторов и экспертов из других регионов. В частности, в Мурманском арктическом государственном университете состоится лекция "Классическая литература и современное кино" Станислава Селиванова (Москва), а в Центре современного искусства Мурманской научной библиотеки - лекция "Современная поэзия: То, что мертво - умереть не может, или Почему лично у вас ничего не выйдет?" Льва Колбачева (Санкт-Петербург). Кроме того, в ходе фестиваля будут работать мастерские, семинары, мастер-классы, "горячее" обсуждение работ участников, в том числе подразумевающие практическую работу над текстом.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, фестиваль пройдет преимущественно в онлайн-формате. Программа и ссылки на прямые трансляции опубликованы на сайте фестиваля и в его группе в социальной сети.

В регионах Культура Литература Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора
Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка
Почему из музыкальных школ выбрасывают уникальные инструменты
Чем сегодня удивляет самый известный джазист России Алексей Козлов