В Петербурге арестовали девушку, исписавшую краской полицейское авто

Куйбышевский районный суд Петербурга на одни сутки арестовал девушку, которая несколько дней назад в центре города изрисовала краской полицейский автомобиль.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, инцидент произошел возле дома № 28 по набережной канала Грибоедова. Девушка использовала желтую и черную краски. Ее задержали при попытке скрыться.

В релизе суда отмечается, что задержанная проявила явное неуважение к обществу и ее привлекли к административной ответственности.

На судебном заседании петербурженка согласилась с тем, что действительно изрисовала машину, но объяснять свои действия отказалась.