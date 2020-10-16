В Петербурге появится научный центр по борьбе со стрессом

В Петербурге на базе Института физиологии имени Павлова будет создан научный центр мирового уровня "Интегративная физиология - медицине", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя института Людмилу Филаретову.

Ожидается, что в центре будут изучать механизмы, которые приводят к развитию стресса, а также начнут разрабатывать технологии для профилактики и лечения пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего работа будут вестись по десяти направлениям. Учитывая веяния времени, один отдел будет специализироваться на изучении долговременной изоляции. Главная цель - разработать технологии для снижения уровня заболеваемости и повышения уровня жизни.

Научный центр создается в рамках нацпроекта "Наука" Институтом имени Павлова, Электротехническим университетом ("ЛЭТИ"), Институтом эволюционной физиологии и биохимии имени Сеченова и Институтом медико-биологических проблем РАН. Центр займется разработкой научно обоснованных профилактических, диагностических и лечебных технологий для снижения уровня заболеваемости.

Планируется, что в фундаментальных исследованиям регуляции пищевого поведения, в частности, использования микробиоты, будет формироваться международная группа ученых, куда войду специалисты из Франции. А направление генетики памяти будет разрабатываться совместно с британскими исследователями.