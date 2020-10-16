В Петербурге школьницу обвинили в убийстве своей бабушки

В Санкт-Петербурге 15-летней школьнице предъявлено обвинение в убийстве 78-летней бабушки. Пожилая женщина была зарезана, сообщает Следственный комитет по Северной столице.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек по Ланскому шоссе. В региональном СК отмечают, что причиной случившегося стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения. По версии следствия, девочка набросилась на бабушку и три раза ударила ее в живот каким-то острым предметом. Также пенсионерку били по голове и по туловищу. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Сейчас школьница задержана, в ближайшее время суд изберет ей меру пресечения. Следователи назначили целый ряд судебно-медицинских экспертиз.