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16.10.2020 17:31
Рубрика: Власть

Адыгея и "Газпром" подписали Программу развития газификации республики

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в режиме видеоконференции состоялась церемония подписания Программы развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея на период 2021-2025 годов с объемом инвестиций более трех миллирадов рублей. Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В своем выступлении Мурат Кумпилов подчеркнул значимость и актуальность запланированных мероприятий по развитию системы газоснабжения республики. По словам главы РА, инвестиционная привлекательность региона и возможность его развития напрямую зависят от доступности энергетической инфраструктуры, и руководство республики уделяет большое внимание газификации населенных пунктов. За последние 15 лет благодаря активному взаимодействию со структурами ПАО "Газпром" уровень газификации природным газом в Адыгее вырос почти на 19 процентов и превысил 87 процентов.

Фото: Алексей Гусев
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Мурат Кумпилов адресовал слова благодарности Алексею Миллеру за постоянную поддержку инициатив региона, а также за реализацию в Республике Адыгея социальной программы "Газпром - детям", в рамках которой в каждом городе и районе республики построены современные спортивные площадки.

- Сейчас наша главная задача - обеспечить опережающее развитие региона. Такая работа идет в рамках госпрограмм, национальных проектов, а также в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на 2020-2024 годы, утвержденной правительством страны. В данной программе в числе первоочередных - мероприятия по снятию инфраструктурных ограничений. Решение поставленных задач, дальнейшее развитие республики и повышение благосостояния граждан напрямую зависят от своевременного исполнения мероприятий, которые отражены в Программе газоснабжения и газификации Адыгеи на последующие пять лет. Уверен, что ее реализация придаст существенный импульс экономическому росту в Республике Адыгея, будет способствовать развитию малых сельских населенных пунктов и в целом - повышению качества жизни в регионе, - сказал глава Адыгеи.

В свою очередь Алексей Миллер отметил сложившиеся конструктивные взаимоотношения между компанией и регионом и выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе.

- Мы с вами хорошие партнеры на протяжении многих лет, успешно реализуем совместные проекты в области газоснабжения и газификации, социальные проекты. Уровень газификации республики сегодня намного выше, чем в среднем по России. Мы продолжаем при этом увеличивать финансирование программы развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея - на 2020 год у нас предусмотрено 161 миллион рублей. Что касается Программы 2021-2025 годов - более трех миллиардов рублей со стороны "Газпрома" вложим в газоснабжение и газификацию республики - это в 5,9 раза больше, чем за предыдущие пять лет. Мы с вами выбрали максимальный сценарий финансирования и, самое главное, по итогам уже 2025 года мы полностью завершим газификацию Адыгеи - техническую газификацию трубопроводным газом", - сказал председатель правления ПАО "Газпром".

Программой развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея на период 2021-2025 годов предусмотрена реализация 24 мероприятий, в том числе строительство 21 социально значимого объекта. Будут построены 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики.

Также намечено строительство газопровода-отвода ГРС "Новый Сад" для дополнительной подачи природного газа потребителям Тахтамукайского района, строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС "Новый Сад" - а. Тахтамукай - п. Яблоновский, строительство газопровода-отвода и ГРС ИП "Яблоновский", строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП "Яблоновский" до индустриального парка "Яблоновский", увеличение производительности (реконструкция) ГРС Хаштук, Прикубанская и Псекупс, строительство двух распределительных газопроводов-связок: ГРС Гиагинская и ГРС с. Труд и ГРС-2 г. Майкопа и ГРС п. Краснооктябрьский.

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