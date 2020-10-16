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16.10.2020 13:29

Астрахань вошла в число городов с комфортной средой

Текст: Наталья Коротченко
По индексу качества городской среды, разработанному Минстроем России и фондом "ДОМ.РФ", Астраханская область попала в число городов с комфортной средой. Об этом было объявлено на выставке "АРХ Москва-2020" - одном из значимых архитектурных событий России, состоявшемся 8-10 октября.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Астраханская область стала почетным гостем выставки, организовав большую деловую программу. У стенда региона состоялось шесть дискуссий, объединившей свыше 30 спикеров. Основными темами обсуждения стали формирование комплексного подхода к развитию астраханской агломерации с учетом богатой исторической среды и участков под новое строительство, развитие туристической инфраструктуры и общественных пространств. Отмечалось, что в области расположены почти 900 объектов культурного наследия, в том числе 600 из них - в столице региона. В связи с этим в 2010 года город получил статус исторического поселения федерального значения.

Участники дискуссий обратили особое внимание на необходимость бережного отношения к сложившейся исторической среде Астрахани: 84 процента объектов культурного наследия в регионе требуют реставрации. В пределах исторического центра города, площадью 900 га, расположены 1715 домов с признаки аварийности.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Как сообщил зампредседателя областного правительства Михаил Богомолов, регион уже приступил к подготовке материалов для создания мастер-плана астраханской агломерации -территории, площадью более 20 тысяч кв. километров с населением в 635 тыс. человек. Одним из этапов работы над документом, участие в создании которого примут и сами жители, станет комплексное исследование с привлечением экспертов, чтобы оценить градостроительный потенциал развития региона.

Для развития качественной городской среды с 2017 года в регионе благоустроены 288 общественных пространств. Астраханская область также заявила о планах по развитию еще нескольких сотен таких территорий: от дворов до парков, с выделением на это более 1,5 млрд рублей до 2024 года. На изменения направлено сразу несколько программ, в том числе "Обновленная Астрахань" и "Формирование комфортной городской среды".

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