Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID

Чемпионы Европы по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи.

Как стало известно в пятницу, выступающие в парном катании Бойкова и Козловский вынуждены отказаться от участия в соревнованиях, который состоятся в Сочи с 23 по 27 октября.

Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России, в ходе тестирования на коронавирус тест Козловского показал положительный результат.

О состоянии заболевшего фигуриста не сообщается.

Эта пара является победителями чемпионата Европы, бронзовыми призерами европейского первенства, а также занимали третье место в чемпионате России.