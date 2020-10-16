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16.10.2020 19:36
Рубрика: Экономика

Для Севастополя нашли новый источник воды

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Новым важным источником воды для Севастополя станет река Бельбек после строительства на ней дамбы и водозабора. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя во время поездки по объектам водоснабжения города.

Фото: iStock
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- Главный объект, на который мы возлагаем самые большие надежды, - ковшовый водозабор на реке Бельбек. Он рассчитан на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка. Такой объем воды обычно сливается в море. Это позволит сэкономить воду Чернореченского водохранилища в период его активного наполнения, - рассказал Развожаев.

По словам губернатора, будущей весной из Бельбека планируется забрать около 10 миллионов кубометров воды. На это время будет остановлен забор воды из Чернореченского водохранилища.

- Фактически этот будет второй источник воды для Севастополя. Черная речка перекрывается, и отсюда идет вода в город, - объяснил он.

К строительству водозабора на реке Бельбек уже приступили специалисты Главного строительного управления №4 Минобороны России. Объект строится в районе села Верхнесадовое. От него будет проложен трубопровод в так называемый Днепровский водовод, по которому вода поступит на гидроузел №3, где происходит очистка воды для Севастополя. Через Днепровский водовод в Севастополь поступала вода из Северо-Крымского канала, пока канал не был осушен по решению Украины.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Военные строители также начали прокладку трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной. На два эти мероприятия правительство РФ выделило пять миллиардов рублей.

Развожаев также сообщил, что в ближайшее время будет переброшено около трех миллионов кубометров воды из озера у горы Гасфорта. Кроме того, будут пробурены дополнительные скважины на четырех водозаборах.

Благодаря этим мерам Севастополь переживет засушливый период без отключений воды, считает губернатор.

В Чернореченском водохранилище на сегодня осталось 16 миллионов кубометров воды, которой Севастополю хватит на три месяца.

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