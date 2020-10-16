Для Севастополя нашли новый источник воды

Новым важным источником воды для Севастополя станет река Бельбек после строительства на ней дамбы и водозабора. Об этом сегодня сообщил врио губернатора Севастополя во время поездки по объектам водоснабжения города.

- Главный объект, на который мы возлагаем самые большие надежды, - ковшовый водозабор на реке Бельбек. Он рассчитан на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка. Такой объем воды обычно сливается в море. Это позволит сэкономить воду Чернореченского водохранилища в период его активного наполнения, - рассказал Развожаев.

По словам губернатора, будущей весной из Бельбека планируется забрать около 10 миллионов кубометров воды. На это время будет остановлен забор воды из Чернореченского водохранилища.

- Фактически этот будет второй источник воды для Севастополя. Черная речка перекрывается, и отсюда идет вода в город, - объяснил он.

К строительству водозабора на реке Бельбек уже приступили специалисты Главного строительного управления №4 Минобороны России. Объект строится в районе села Верхнесадовое. От него будет проложен трубопровод в так называемый Днепровский водовод, по которому вода поступит на гидроузел №3, где происходит очистка воды для Севастополя. Через Днепровский водовод в Севастополь поступала вода из Северо-Крымского канала, пока канал не был осушен по решению Украины.

Военные строители также начали прокладку трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной. На два эти мероприятия правительство РФ выделило пять миллиардов рублей.

Развожаев также сообщил, что в ближайшее время будет переброшено около трех миллионов кубометров воды из озера у горы Гасфорта. Кроме того, будут пробурены дополнительные скважины на четырех водозаборах.

Благодаря этим мерам Севастополь переживет засушливый период без отключений воды, считает губернатор.

В Чернореченском водохранилище на сегодня осталось 16 миллионов кубометров воды, которой Севастополю хватит на три месяца.