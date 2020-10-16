Краснодарский краевой суд из-за COVID-19 приостановил прием граждан

Краснодарский краевой суд приостановил личный прием граждан в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе крайсуда.

Временные ограничения в работе введены в связи с обеспечением безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья судей и работников фемиды. Теперь прием и направление документов будет осуществляться в электронном виде на сайте суда (разделы "Подача процессуальных документов в электронном виде" и "Обращения граждан") либо почтой.

В здание суда ограничен допуск лиц, которые не являются участниками судебных процессов, запрещено посещение граждан с признаками респираторных заболеваний (в том числе при наличии температуры 37 градусов и выше), медицинских масок и перчаток.

Для участников судебных дел пропуск оформляется не ранее, чем за 30 минут до начала слушаний. При входе в здание необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.