В Краснодаре закрыли школу из-за коронавируса у четырех учеников

В столице Кубани школу № 63, расположенную в Славянском микрорайоне, с сегодняшнего дня закрыли на карантин из-за коронавируса. Учеников перевели на дистанционное обучение на две недели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- В учебном заведении у четырех учащихся выявили коронавирусную инфекцию, также на больничном с различными диагнозами (в том числе и COVID-19) находятся 14 педагогов и 15 работников являются контактными, - рассказали в мэрии. - Для предупреждения распространения инфекции все классы разобщены и переведены на цифровое обучение.

По информации министерства образования Кубани, ранее ушедшие почти месяц на карантин три школы Краснодара, приступили к полноценному образовательному процессу, но заболевших выявили в коррекционной школе в Отрадненском районе. Учеников временно перевели на дистанционный режим занятий. При этом в крае сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, образовательные организации работают строго с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Поэтому сроки осенних каникул менять не планируется.

По данным оперативного штаба, в крае за последние сутки зафиксировано 104 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе положительный результат выявлен у 13 детей. Всего с начало пандемии подтверждено 15599 случаев COVID-19, выздоровели 11055 человек, 339 пациентов спасти не удалось