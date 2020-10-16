В Крыму оценили разрешение летать над полуостровом авиакомпаниям США

Власти Крыма считают разрешение властями США полетов гражданских самолетов над зоной ответственности авиадиспетчеров полуострова возможным первым шагом для признания российского статуса полуострова. Об этом "РГ" заявил председатель комитет по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Республики Крым Юрий Гемпель.

- Мне кажется, что на принятии этого решения сказались прежде всего причины экономического характера, - считает Юрий Гемпель. - Но вместе с тем экономика и политика всегда идут рядом. И так или иначе экономические причины будут за собой тащить и постепенное политическое признание Крыма как неотъемлемой части РФ. Ожидать быстрого признания конечно же не приходится, но все вопросы осуществления полетов над территорией России и Крыма все равно будут решаться с согласия и с участием властей Российской Федерации.

Политолог Алексей Живов также считает, что за решением авиационных властей США открыть воздушное пространство над Крымом скорее всего стоит элементарная экономическая выгода: гражданским рейсам нет смысла облетать полуостров, делая большой крюк и тем самым увеличивая расход топлива и стоимость билетов. Но в то же время от американской стороны в любой момент можно ожидать провокаций в воздушном пространстве вблизи Крыма, когда виновником инцидента может быть объявлена Россия.

Напомним, ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США опубликовало сообщение о намерении разрешить гражданским авиакомпаниям США полеты в определенных зонах района полетной информации Симферополя с 27 октября. Причиной такого решения называется "снижение уровня опасности для гражданской авиации США". "Никаких сообщений о столкновениях или инцидентах, имеющих риск для гражданской авиации США из-за неправильной идентификации самолетов или просчетов, не поступало с момента морского инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - констатируют авторы документа. В то же время в ведомстве подчеркнули, что снятие действовавших с 2014 года ограничений не означает признания Крыма частью России.