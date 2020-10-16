В Ростове обезврежен склад снарядов Великой Отечественной войны

В Ростове-на-Дону саперами обезврежено 20 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Склад со снарядами был найден во время строительных работ в микрорайоне Суворовский.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 17 артиллерийских осколочно-фугасных снарядов калибра 76-мм. В ходе обследования территории найдены два 152-мм гаубичных снаряда и 82-мм минометная мина.

"Опасные находки извлечены и вывезены на полигон мотострелкового соединения, где уничтожены накладным зарядом" - сообщили в ведомстве.

Отметим, что с начала года в Ростовской области обнаружено и обезврежено 1606 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Большинство артиллерийских снарядов, мин и бомб найдено на территории Матвеево-Курганского, Неклиновского и Багаевского районов.