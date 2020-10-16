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16.10.2020 13:56
Рубрика: Происшествия

В Сочи при столкновении катера и катамарана турист получил травму

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СУ СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения морского транспорта".

В Сочи задержали серийного похитителя велосипедов

По данным ведомства, в сентябре текущего года в Черном море в 150-200 метрах от берега Сочи, водитель маломерного судна допустил небрежность при маневрировании и, не избрав безопасной скорости движения, в том числе необходимой для полной остановки, столкнулся с гидровелосипедом (катамараном), в котором находились три туриста.

"При столкновении судов один из пассажиров оказался зажат между бортом судна и корпусом гидровелосипеда, получив множественные травмы, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в ведомстве.- Сейчас сотрудники Краснодарского следственного отдела на транспорте продолжают сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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