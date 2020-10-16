В Сочи приезжий украл десять велосипедов на 130 тысяч рублей

Гость из соседней республики приехал на сочинский курорт вовсе не для отдыха. Он специализировался на кражах велосипедов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отдел полиции поселка Блиново УВД по городу Сочи с сообщением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что оставила свой трехколесный электрический велосипед около здания продуктового магазина, а вернувшись, не обнаружила его на месте парковки.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения кражи, составили ориентировки на розыск подозреваемого и похищенного имущества, и направили всем дежурным нарядам.

На одной из улиц города-курорта по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего приезжего из соседней республики. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный велосипед изъяли и вернули законной владелице.

При дальнейшей проверке сотрудники полиции установили причастность задержанного к совершению еще девяти краж велосипедов, совершенных на территории Адлерского района города Сочи. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.