В Сочи задержали серийного похитителя велосипедов

В Сочи следователи полиции возбудили уголовные дела в отношении 34-летнего мужчины по статье "кража". Он подозревается в совершении десяти похищений велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти на след вора удалось благодаря заявлению местной жительницы. Женщина обратилась в дежурный отдел полиции поселка Блинова и пояснила, что оставила свой трехколесный электрический велосипед возле продуктового магазина, а вернувшись, не обнаружила его на месте парковки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, разослали ориентировки на розыск подозреваемого и велосипеда дежурным нарядам.

- В итоге на одной из улиц Сочи полицейские задержали 34-летнего приезжего из соседней республики. Похищенное транспортное средство вернули законной владелице, - рассказали в пресс-службе ведомства. - При дальнейшей проверке выяснилось, что подозреваемый мужчина причастен к совершению еще девяти краж велосипедов на территории Адлерского района. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.