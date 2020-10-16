Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права

Житель Волгоградской области, состоящий на диспансерном учете с диагнозом "умственная отсталость", смог получить водительское удостоверение и право управления легковыми автомобилями.

"Управление транспортными средствами при наличии соответствующих медицинских показаний ставит под угрозу жизнь и здоровье неограниченного круга участников дорожного движения", - сообщили в прокуратуре ведомства.

Для того, чтобы изъять водительские права, прокурору Старополтавского района области пришлось обращаться в суд.

Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме, и водительские права душевнобольного были аннулированы.