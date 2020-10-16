На Дону назвали фейком видео с мертвым пациентом в палате инфекционки

Представители правительства Ростовской области опровергли видеозапись с мертвой женщиной в палате якобы инфекционного отделения Кагальницкой районной больницы. Размещенный в социальных сетях ролик является фейком, заявили в администрации региона.

На видео, ставшем причиной скандала, снята больничная палата с пациентами, а женский голос за кадром говорит, что в инфекционном отделении больницы Кагальницкого района с ночи лежит мертвый человек. При этом в комнате высокая температура, а окна заклеены.

- Видео снято не в инфекционке, а в терапевтическом отделении. В палату женщина проникла без разрешения медперсонала, претензий к лечению матери она не имеет. О месте и времени смерти пациента ей также ничего не известно", - цитирует РИА Новости представителя областного правительства.

С обстоятельствами размещения в социальных сетях недостоверной информации разбирается полиция.