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16.10.2020 18:09

Волгоградская область ускорит программу капремонта

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В следующем году в Волгоградской области планируют отремонтировать более 700 зданий, что вдвое больше, чем в 2020 году. В частности, в 375 домах обновят конструктивные элементы и инженерные сети. В 196 многоквартирных домах установят 723 подъемника. Объем и виды работ предварительно согласуют с собственниками.
Фото: Роман Мерзляков/"РГ" Фото: Роман Мерзляков/"РГ"
Фото: Роман Мерзляков/"РГ"

Для того, чтобы реализовать программу, в области с 1 января 2021 года предлагается увеличить на 45 копеек размер взноса на капремонт - до 7,01 рубля за квадратный метр. Подобную корректировку тарифа проводят все регионы России.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Ежегодная корректировка взноса необходима для эффективной бездефицитной реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Установление взноса в размере 7,01 рубля приведет к увеличению оплаты для собственников типовых однокомнатных квартир всего на 16 рублей в месяц, двухкомнатных - около 23 рублей, трехкомнатных - на 29 рублей. В полной мере сохраняются и социальные льготы для самых незащищенных слоев населения,- отметил заместитель председателя комитета ЖКХ Волгоградской области Алексей Горшков.

При этом размер минимального взноса на капремонт в регионе остается одним из самых низких в ЮФО.

- Корректировка является следствием роста рыночных цен на товары и услуги. Как и любой рост цен, у многих граждан она вызывает резко негативную реакцию. Все же необходимо понимать, что без увеличения затрат собственников на капремонт может настать такой момент, когда региональный оператор станет не способен исполнить свои обязательства перед гражданами и уплата нами взносов станет бессмысленной, - прокомментировала руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева.

- Увеличение тарифа - это не "набивание карманов", а инструмент, который позволит не допустить приостановки либо невыполнения запланированных работ по капремонту, продолжить на должном уровне необходимую работу, которая была начата им в 2014 году. В конечном счете, от эффективной реализации программы капремонта зависит, в том числе, безопасность и качество жизни проживающих в нашей области граждан, - подчеркнул директор Центра содействия участникам сферы ЖКХ Вячеслав Гончаренко.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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С начала реализации программы в регионе улучшили условия проживания для более чем 131 тысячи семей во всех муниципальных образованиях. По итогам 2020 года должны обновить общедомовое имущество 374 многоэтажек и поставить 230 современных лифтов взамен старых.

- До 2025 года мы намерены заменить свыше трех тысяч аварийных лифтов. Помимо этого, в ближайший период мы будет продолжать обновлять двухэтажные дома в муниципальных образовавшихся региона, которые были построены в 50-60-х годах прошлого века. Стоимость капремонта таких объектов, как правило, выше, чем в более современных "брежневках". Впереди у регоператора большая работа, которая потребует и существенного финансового вливания, - считает генеральный директор Регионального фонда капремонта Алексей Конотопкин.

Добавим, что тарифы в Волгоградской области не только растут, но и снижаются. Так, в этом году уменьшили плату за вывоз ТКО.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – создаем будущее вместе

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