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16.10.2020 15:20
Рубрика: Культура

Фото: Уральский ювелир превратил осколки стекла в изысканные украшения

Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева (Екатеринбург)
В резиденции губернатора Свердловской области прошла выставка одного из самых титулованных екатеринбургских ювелиров Владимира Хахалкина. В экспозиции были представлены несколько десятков работ художника разных лет: гарнитуры, подвески, броши, серьги, браслеты.

По словам заместителя директора по научной работе екатеринбургского Музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлии Ильиной, не все специалисты относят творчество Хахалкина к классическому ювелирному. И уж точно он является оппонентом традиционной уральской ювелирной школы, которая в создании украшений идет от камня, от выявления и подчеркивания его красоты.

Фото: Istock
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А для Хахалкина все - это металл. Из него он вьет веревки, делает кирпичную кладку, создает капилляры… Для него важен цвет, взрыв эмоций, передача собственного состояния души. А поскольку он обладает ярким темпераментом, свободомыслием и безусловной уверенностью в себе, не боится использовать для создания изделий те материалы, которые кажутся ему наиболее органичными для воплощения замысла. Очень часто это не ювелирные материалы: латунь, шлак, зеркала, декоративное стекло… И даже осколки от закаленного автомобильного, которые художник подобрал на месте аварии на дороге и из которых создал удивительный гарнитур "Льдинка".

- С моей точки зрения, это и есть искусство в чистом виде, потому что художник может из чего угодно создать яркий запоминающийся образ, - говорит Юлия Ильина.

- В работах я воплощаю то, что волнует меня как художника, - рассказывает ювелир. - Это повседневная жизнь, история, отношения с людьми, и, конечно, природа. В каждой работе живет своя история, свои переживания и творческие поиски.

По словам автора, он берется за работу, когда мысленно видит образ будущего изделия в малейших деталях и приходит понимание, как и из чего исполнить каждый элемент. Когда-то от первого эскиза украшения до его воплощения проходят недели, а когда-то - годы.

Работы 74-летнего мастера имеют призы огромного количества профессиональных отечественных и международных выставок-конкурсов, вклад Хахалкина в развитие российского ювелирного искусства отмечен международным мемориальным фондом Карла Фаберже.

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