Югра стала лидером в России по самому бережному отношению к дорогам

Эти данные прозвучали сегодня в ходе очередного прямого эфира главы Югры Натальи Комаровой в ее аккаунте в Instagram. Участниками онлайн-встречи стали югорчане, представители органов местного самоуправления, специалисты дорожной отрасли. Они обсудили предварительные итоги строительных и ремонтных работ на дорогах округа. А также то, как идет создание инфраструктуры в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

К участию в эфире присоединился генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" Игорь Старыгин. Он отметил, что по итогам 2019 года Югра стала победителем в конкурсе Минтранса России в номинации "За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения".

- На протяжении последних лет округ устойчиво занимает лидирующие позиции в России по качеству региональной дорожной сети. Это, безусловно, результат серьезной многоплановой работы правительства региона и отраслевых ведомств. Что касается этого года, по многим показателям Югра уже демонстрирует хорошие результаты. Важно не останавливаться на этом, - подчеркнул руководитель федерального ведомства.

- Состояние дорог не случайно притягивает внимание - это один из первых показателей качества жителей региона, страны в целом. Отмечу: содержание трасс в нормативном состоянии - серьезная и важная задача. Особенно для Югры, с ее огромными территориями, - отметила Наталья Комарова.

В ходе разговора было отмечено, что по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году в Кондинском районе завершилось строительство участка Куминский - Тынкуль, протяженностью 41,5 км. Объект в прямом эфире представил генеральный директор "Ханты-Мансийск дорстрой" Константин Чертков.

- К строительству компания приступила в ноябре 2017 года. Было привлечено 33 единицы дорожно-строительной техники, 185 человек, 70 автосамосвалов. Благодаря сплоченной работе закончили раньше срока, и сейчас объект уже готов к эксплуатации, - отметил Константин Чертков.

Еще один дорожный объект готов к эксплуатации в Нягани.

Отметим, в директ в Instagram Натальи Комаровой в конце сентября обращалась семья Калмыковых. Они просили сделать дорогу на улице Хвойная, 5. Губернатор Югры поручила главе города решить эту проблему.

В ходе эфира исполняющий обязанности главы Нягани Василий Меркулов подчеркнул, что на указанных участках к сегодняшнему дню уже наведен полный порядок.

В прямой эфир из Сургута вышел замглавы города Владимир Шмидт.

- Сегодня очень важный день для нашего города: мы открываем один из самых долгожданных объектов - улицу Маяковского. Ее строительство началось пять лет назад, затянули сроки проблемы с инженерными сетями. Сейчас все они решены. Изначально открытие дороги планировалось в декабре, но, понимая потребность горожан в этой транспортной артерии, подрядчик ускорил темпы работ, - констатировал он.

Отметим: всего в Югре построено и реконструировано 262 километра дорог, отремонтировано более 914 км.

В завершение встречи Наталья Комарова поздравила дорожников с предстоящим праздником.

- Мы высоко ценим ваш труд, и считаем, что специалисты по дорогам в Югре - лучшие, -отметила глава региона.