Югра стала лидером в России по самому бережному отношению к дорогам

Новости

Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга 17:00
ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф" 16:49
Пожарные ликвидировали задымление в подмосковном ТЦ "Красный кит" 16:40
Вышел трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова 16:21
Сергей Шойгу провел встречу с президентом Казахстана 16:14
В Москве мужчины напали на полицейских на детской площадке 16:13
ЕС не будет во что бы то ни стало заключать торговую сделку с Британией 16:07
В общежитии колледжа в Ярославле из-за COVID-19 изолировали 80 человек 16:00
Мосгорсуд смягчил приговор экс-совладельцу "Росгосстраха" Хачатурову 15:55
Глава КГБ Беларуси предупредил о готовящейся в стране провокации 15:50
Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве 15:41
ГП нашла нарушения в колонии Дагестана, из которой сбежали заключенные 15:35
Министр обороны Беларуси высоко оценил учения ОДКБ 15:32
Кузнецова: Ситуация с принятием детей с ВИЧ меняется в лучшую сторону 15:29
В Москве в выходные ожидается дождь с мокрым снегом 15:28
Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ 15:18
Путин пока не собирается говорить с Трампом по телефону 15:17
Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан 15:06
Экс-министр обороны Мексики арестован в США из-за связей с наркокартелями 14:54
В Петербурге продлили срок задержания теще погибшего репера 14:52
Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
16.10.2020 16:09
Рубрика: Власть

Югра стала лидером в России по самому бережному отношению к дорогам

Текст: Елена Панова
Эти данные прозвучали сегодня в ходе очередного прямого эфира главы Югры Натальи Комаровой в ее аккаунте в Instagram. Участниками онлайн-встречи стали югорчане, представители органов местного самоуправления, специалисты дорожной отрасли. Они обсудили предварительные итоги строительных и ремонтных работ на дорогах округа. А также то, как идет создание инфраструктуры в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К участию в эфире присоединился генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами "РАДОР" Игорь Старыгин. Он отметил, что по итогам 2019 года Югра стала победителем в конкурсе Минтранса России в номинации "За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения".

- На протяжении последних лет округ устойчиво занимает лидирующие позиции в России по качеству региональной дорожной сети. Это, безусловно, результат серьезной многоплановой работы правительства региона и отраслевых ведомств. Что касается этого года, по многим показателям Югра уже демонстрирует хорошие результаты. Важно не останавливаться на этом, - подчеркнул руководитель федерального ведомства.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Глава Югры убедилась, что города округа активно развиваются

- Состояние дорог не случайно притягивает внимание - это один из первых показателей качества жителей региона, страны в целом. Отмечу: содержание трасс в нормативном состоянии - серьезная и важная задача. Особенно для Югры, с ее огромными территориями, - отметила Наталья Комарова.

В ходе разговора было отмечено, что по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году в Кондинском районе завершилось строительство участка Куминский - Тынкуль, протяженностью 41,5 км. Объект в прямом эфире представил генеральный директор "Ханты-Мансийск дорстрой" Константин Чертков.

- К строительству компания приступила в ноябре 2017 года. Было привлечено 33 единицы дорожно-строительной техники, 185 человек, 70 автосамосвалов. Благодаря сплоченной работе закончили раньше срока, и сейчас объект уже готов к эксплуатации, - отметил Константин Чертков.

Еще один дорожный объект готов к эксплуатации в Нягани.

Отметим, в директ в Instagram Натальи Комаровой в конце сентября обращалась семья Калмыковых. Они просили сделать дорогу на улице Хвойная, 5. Губернатор Югры поручила главе города решить эту проблему.

Фото: iStock
В Югре объем инвестиций приблизился к триллиону рублей

В ходе эфира исполняющий обязанности главы Нягани Василий Меркулов подчеркнул, что на указанных участках к сегодняшнему дню уже наведен полный порядок.

В прямой эфир из Сургута вышел замглавы города Владимир Шмидт.

- Сегодня очень важный день для нашего города: мы открываем один из самых долгожданных объектов - улицу Маяковского. Ее строительство началось пять лет назад, затянули сроки проблемы с инженерными сетями. Сейчас все они решены. Изначально открытие дороги планировалось в декабре, но, понимая потребность горожан в этой транспортной артерии, подрядчик ускорил темпы работ, - констатировал он.

Отметим: всего в Югре построено и реконструировано 262 километра дорог, отремонтировано более 914 км.

В завершение встречи Наталья Комарова поздравила дорожников с предстоящим праздником.

- Мы высоко ценим ваш труд, и считаем, что специалисты по дорогам в Югре - лучшие, -отметила глава региона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" успешно прошла контроль Росздравнадзора
Правительство объявило 31 декабря 2021 года выходным днем
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия