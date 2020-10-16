На Ямале построили первый в России мост на частные инвестиции

Сегодня на Ямале открыли новый большой мост через реку Пур. Этот объект протяженностью 1023 метра для нашей страны во многом уникальный. Его построили без копейки бюджетных средств, полностью за счет частных инвестиций. При этом проложили его в условиях Крайнего Севера еще и в два раза быстрее, чем планировалось, - всего за два года.

- Пуровский мост - пример уверенности в своих силах. Когда мы только начинали его строить несколько лет назад, многие не верили, что он все-таки будет построен, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на церемонии открытия. - Прошло два года, и мы стоим здесь. Мы построили мост полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им бесплатно.

Отметим: мост через Пур решил давнюю проблему жителей сразу трех больших районов округа, в которых проживают около 30 тысяч жителей. Дело в том, что проехать через Пур, до того как мост построили, можно было только по зимнику, когда река прочно скована льдом, летом - по понтонной платной переправе, а в межсезонье перебраться с берега на берег можно было только на "воздушной подушке"- специальных катерах, которые запускают в период ледостава. Автомобильный транспорт в этот период простаивал.

В отличие от понтонной переправы проезд по новому мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов. Это закреплено в федеральном законодательстве. Платить за проезд будут только грузовики и спецтехника. Но большегрузам проезд обойдется дешевле, чем раньше. Например, грузовик массой до 12 тонн платил за проезд по переправе 12 тысяч рублей, а по капитальному мосту сможет проехать всего за три тысячи.

Появление капитального моста имеет огромное значение для перспективного развития всего округа, для освоения восточных районов. Он обеспечит круглогодичный доступ почти к 50 месторождениям. Более 70% трафика через реку Пур приходится на грузовой и коммерческий транспорт. В период межсезонья автомобили простаивали. Сегодня эта проблема ушла в прошлое.

Имя мосту - Пуровский - выбрали сами жители Ямала в ходе народного голосования. И сегодня в честь открытия, прежде чем запустить транспорт, первыми по нему пробежали 100 спортсменов.

Это жители города Тарко-Сале, районов Лимбяяха и Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале.

-Мы это сделали! Спортсмены первыми пробежали по этому долгожданному мосту. Получили огромный заряд энергии. Все очень счастливы! - поделилась впечатлениями Юлия Юдина, спортсменка Тазовского района.

Справка "РГ"

Длина нового моста составляет 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 2700 метров. Длина пролетных строений моста - по 105 метров. Движение автомобилей будет осуществляться по двум полосам с максимальной скоростью 100 километров в час.