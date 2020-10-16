На Ямале построили первый в России мост на частные инвестиции

- Пуровский мост - пример уверенности в своих силах. Когда мы только начинали его строить несколько лет назад, многие не верили, что он все-таки будет построен, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на церемонии открытия. - Прошло два года, и мы стоим здесь. Мы построили мост полностью за счет частного финансирования. При этом все жители будут пользоваться им бесплатно.
Отметим: мост через Пур решил давнюю проблему жителей сразу трех больших районов округа, в которых проживают около 30 тысяч жителей. Дело в том, что проехать через Пур, до того как мост построили, можно было только по зимнику, когда река прочно скована льдом, летом - по понтонной платной переправе, а в межсезонье перебраться с берега на берег можно было только на "воздушной подушке"- специальных катерах, которые запускают в период ледостава. Автомобильный транспорт в этот период простаивал.
В отличие от понтонной переправы проезд по новому мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, мотоциклов и пассажирских автобусов. Это закреплено в федеральном законодательстве. Платить за проезд будут только грузовики и спецтехника. Но большегрузам проезд обойдется дешевле, чем раньше. Например, грузовик массой до 12 тонн платил за проезд по переправе 12 тысяч рублей, а по капитальному мосту сможет проехать всего за три тысячи.
Появление капитального моста имеет огромное значение для перспективного развития всего округа, для освоения восточных районов. Он обеспечит круглогодичный доступ почти к 50 месторождениям. Более 70% трафика через реку Пур приходится на грузовой и коммерческий транспорт. В период межсезонья автомобили простаивали. Сегодня эта проблема ушла в прошлое.
Имя мосту - Пуровский - выбрали сами жители Ямала в ходе народного голосования. И сегодня в честь открытия, прежде чем запустить транспорт, первыми по нему пробежали 100 спортсменов.
Это жители города Тарко-Сале, районов Лимбяяха и Коротчаево, поселков Уренгой, Тазовский и Газ-Сале.
-Мы это сделали! Спортсмены первыми пробежали по этому долгожданному мосту. Получили огромный заряд энергии. Все очень счастливы! - поделилась впечатлениями Юлия Юдина, спортсменка Тазовского района.
Справка "РГ"
Длина нового моста составляет 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 2700 метров. Длина пролетных строений моста - по 105 метров. Движение автомобилей будет осуществляться по двум полосам с максимальной скоростью 100 километров в час.