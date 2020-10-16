На Урале принявшую таблетки мать заподозрили в убийстве ребенка

В Кировграде Свердловской области расследуют обстоятельства гибели девочки 2016 года рождения. Сообщение из отделения скорой помощи об обнаружении тела ребенка с признаками насильственной смерти поступило на пульт оперативных служб в 13.40.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по региону Александр Шульга, на причастность к преступлению проверяется 35-летняя мать девочки, которая сейчас находится в больнице в связи с повреждениями, которые она нанесла себе.

"Семья, в которую пришла беда, на учетах не состояла. Мужчина и женщина - сожители, это был их общий ребенок, девочка посещала садик. По некоторым данным, мать незадолго до трагедии приняла таблетки, их предназначение сейчас устанавливается", - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

После случившегося женщина пыталась навредить себе, но в это время домой на обед зашел ее гражданский муж. Он же сообщил в экстренные службы о трагедии.

"Предварительно установлено, что жительница Кировграда в своей квартире нанесла неоднократные удары молотком по голове своей трехлетней дочери, результате чего та скончалась на месте", - говорится в сообщении пресс-службы Свердловской областной прокуратуры.

В ходе начавшейся проверки будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики.