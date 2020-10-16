Сбежавший из Курганской области бизнес вернут за счет низких налогов

Губернатор Курганской области внес в областную думу законопроект о снижении с 6 процентов до 1 налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), если объектом ее являются доходы. Преференция рассчитана на бизнес, зарегистрированный за пределами региона.

Власти объясняют свое решение желанием вернуть в Курганскую область хозяйствеников и предприятия, которые снялись здесь с налогового учета и перерегистрировались в соседнем регионе, где ставки для "упрощенцев" гораздо ниже. При этом у многих производство осталось дома. По данным финуправления, за три года (с 1 января 2018 по 1 июля 2020 года) из региона выбыло 255 налогоплательщиков, применяющих УСН. В их числе - 215 индивидуальных предпринимателей и 40 организаций. Областной бюджет недополучил за это время 141 миллион рублей. За счет снижения ставок, по расчетам специалистов, можно дополнительно привлечь 36 миллионов.

Кроме того, предлагается снизить с 15 до 5 процентов ставки для организаций и ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Льготами могут воспользоваться также предприниматели, зарегистрированные на территории Курганской области после 1 января 2020 года в связи со сменой ими места регистрации организации или жительства.

На законопроект отреагировала областная прокуратура. Как пояснили в комитете по бюджету, финансовой и налоговой политике облдумы, представители надзорного ведомства в письме к ним указывают, что для предоставления такой преференции необходимо согласие антимонопольной службы, чтобы исключить нарушение закона "О защите конкуренции". По данным финуправления, применительно к федеральному закону региональный законопроект не является государственной преференцией, поэтому согласие ФАС здесь не требуется.

Как ожидается, законопроект будет принят на октябрьском заседании областной думы, 27 октября.