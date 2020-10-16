Сбежавший из Курганской области бизнес вернут за счет низких налогов

Новости

Темп утечки воздуха на МКС снизился вдвое после заклейки пленкой 12:27
В Каспийском море начались крупные морские учения 12:25
Госдума планирует рассмотреть законопроект о Госсовете в начале ноября 12:24
Стали известны еще три вопроса для всенародного голосования на Украине 12:17
Московские дороги помоют шампунем 12:15
Россияне отказываются от туров в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 11:58
В Москве наркодилер пытался сбыть более 3 кг гашиша 11:52
В России выросло число закрытых из-за коронавируса школ 11:39
Строящемуся в Германии заводу Tesla отключили воду из-за долгов по ЖКХ 11:38
Аксенов назвал "просветлением" разрешение США полетов над Крымом 11:36
В Саратовской области покинул пост председатель правительства 11:35
В российских школах проходит акция "День ИТ-знаний" 11:28
Экипаж британской атомной подлодки подхватил COVID-19 в стриптиз-клубе 11:11
Госдума 20 октября рассмотрит законопроект о правительстве во II чтении 11:10
На Дону назвали фейком видео с мертвым пациентом в палате инфекционки 11:09
Москва перестанет закупать автобусы на дизельных двигателях с 2021 года 11:04
Сборка первого скоростного вертолета-разведчика началась в США 11:03
Симферополь получит из скважин еще 30 тысяч "кубов" воды в сутки 11:02
Бывшему президенту Киргизии сохранят привилегии 11:02
Что предлагают ученые Беларуси национальной экономике 11:00
Для младших классов в Москве сохранят продленку после каникул 10:59
Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя 10:58
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19 10:46
Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч 10:44
Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 11:48
Рубрика: Экономика

Сбежавший из Курганской области бизнес вернут за счет низких налогов

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Губернатор Курганской области внес в областную думу законопроект о снижении с 6 процентов до 1 налоговых ставок для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), если объектом ее являются доходы. Преференция рассчитана на бизнес, зарегистрированный за пределами региона.

Власти объясняют свое решение желанием вернуть в Курганскую область хозяйствеников и предприятия, которые снялись здесь с налогового учета и перерегистрировались в соседнем регионе, где ставки для "упрощенцев" гораздо ниже. При этом у многих производство осталось дома. По данным финуправления, за три года (с 1 января 2018 по 1 июля 2020 года) из региона выбыло 255 налогоплательщиков, применяющих УСН. В их числе - 215 индивидуальных предпринимателей и 40 организаций. Областной бюджет недополучил за это время 141 миллион рублей. За счет снижения ставок, по расчетам специалистов, можно дополнительно привлечь 36 миллионов.

Фото: Злаказова Лилия/РГ
Списанный тираж позволит издательствам сэкономить на налогах

Кроме того, предлагается снизить с 15 до 5 процентов ставки для организаций и ИП, применяющих УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Льготами могут воспользоваться также предприниматели, зарегистрированные на территории Курганской области после 1 января 2020 года в связи со сменой ими места регистрации организации или жительства.

На законопроект отреагировала областная прокуратура. Как пояснили в комитете по бюджету, финансовой и налоговой политике облдумы, представители надзорного ведомства в письме к ним указывают, что для предоставления такой преференции необходимо согласие антимонопольной службы, чтобы исключить нарушение закона "О защите конкуренции". По данным финуправления, применительно к федеральному закону региональный законопроект не является государственной преференцией, поэтому согласие ФАС здесь не требуется.

Как ожидается, законопроект будет принят на октябрьском заседании областной думы, 27 октября.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Финансы Налоги Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Правительство утвердило единые требования к переработке мусора
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис