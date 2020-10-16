Семена выведенной на Урале пшеницы дали рекордный урожай

Сорт яровой пшеницы "Экстра", который вывели на Урале и зарегистрировали в начале этого года, дал первый урожай.

В хозяйствах Новосибирской области, Красноярского края собрали 56 центнеров зерна с гектара. В Кемеровской, Свердловской области - 50 и 49, соответственно.

"Это рекордный показатель для яровой пшеницы, учитывая, что средний уровень урожайности по стране не превышает 30 центнеров с гектара", - рассказал Никита Зезин, руководитель Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Новый сорт, по словам ученых, отличается также раннеспелостью (вегетационный период составляет 71-96 дней) и высоким содержанием клейковины (до 30 процентов), что хорошо для хлебопекарного производства.