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16.10.2020 08:56
Рубрика: Экономика

Семена выведенной на Урале пшеницы дали рекордный урожай

Текст: Екатерина Призова

Сорт яровой пшеницы "Экстра", который вывели на Урале и зарегистрировали в начале этого года, дал первый урожай.

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
В России сбор самой ценной пшеницы достиг рекорда

В хозяйствах Новосибирской области, Красноярского края собрали 56 центнеров зерна с гектара. В Кемеровской, Свердловской области - 50 и 49, соответственно.

"Это рекордный показатель для яровой пшеницы, учитывая, что средний уровень урожайности по стране не превышает 30 центнеров с гектара", - рассказал Никита Зезин, руководитель Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Новый сорт, по словам ученых, отличается также раннеспелостью (вегетационный период составляет 71-96 дней) и высоким содержанием клейковины (до 30 процентов), что хорошо для хлебопекарного производства.

В регионах Экономика АПК Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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