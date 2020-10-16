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16.10.2020 14:57
Рубрика: Общество

В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 1 ноября

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

На Южном Урале особый санитарный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, продлен еще на две недели - до 1 ноября. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу глава региона Алексей Текслер.

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- Режим повышенной готовности продлен до 1 ноября, однако, несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, никаких ограничений на бизнес в регионе не вводится, - пояснили в пресс-службе правительства региона. - Наша общая задача - их избежать за счет четкого соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора.

В регионе уже усилен контроль за соблюдением масочного режима. Южноуральцам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, носить маску и перчатки в транспорте, медучреждениях, магазинах и других местах массового пребывания людей. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и работать дистанционно.

Как пояснили в правительстве, на раннем этапе коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или гриппом.

- Если у вас повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, оставайтесь дома и вызовите врача. Если вам не оказали медицинскую помощь, сообщите об этом на горячую линию по вопросам распространения СOVID-19 - 8 (800) 201-41-88. По этому же номеру вам ответят на любой вопрос о коронавирусе, помогут с доставкой продуктов, лекарств и всего необходимого для тех, кто соблюдает домашний режим.

В регионах Общество Здоровье Наука и образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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