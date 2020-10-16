В Югре 25 стойбищ аборигенов оборудовали IT-технологиями

Новости

В правительстве Сахалинской области произошли кадровые перестановки 09:27
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
Два горняка получили травмы при землетрясении в Кузбассе 07:23
Во Флориде 13 человек пострадали от взрывов на борту судна 06:57
Байден назвал условие своего участия в новых дебатах с Трампом 06:28
Трамп заявил об отсутствии у него крупных долгов перед банками других стран 06:09
Суточный прирост пациентов с COVID-19 на Кипре впервые превысил сотню 05:27
В Британии разработан тест, определяющий риск тяжелого течения COVID-19 05:15
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме 04:56
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ 04:31
Польша ужесточила введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения 04:10
Россия отправила в Африку 50 тысяч игрушек и 2 тонны сладостей 03:44
Роспотребнадзор: Почти у половины мужчин в России избыточный вес 03:33
Мантуров отметил преимущество снижения курса рубля 03:14
В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19 02:56
Пользователи пожаловались на перебои в работе Twitter 02:36
Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии 02:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 08:09
Рубрика: Экономика

В Югре 25 стойбищ аборигенов оборудовали IT-технологиями

Текст: Елена Мационг
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Югре продолжается реализация уникального для России проекта - IT-стойбище: еще одно подключили к всемирной паутине. Теперь в автономном округе в общей сложности действует уже 25 IT-стойбищ.

Фото: iStock
Проведение интернета в домах будет планироваться на этапе строительства

Стойбище - это место, где живут одна или несколько семей из числа коренных народов, в Югре - это ханты и манси. Они занимаются оленеводством, ловят рыбу и живут в такой дали от цивилизации, что даже для того, чтобы позвонить, необходимо бывает проехать десятки километров до ближайшей деревни.

Для них и задуман проект, чтобы обеспечить полноценным доступом к цифровым услугам аборигенов, не хуже, чем в больших городах.

Для того, чтобы в глухой тайге заработал интернет, нужно довольно дорогостоящее спутниковое оборудование, деньги на это идут из бюджета региона. Причем, чтобы добраться до места специалисты совершают настоящее путешествие, проезжают огромные расстояния.

Так, чтобы попасть на стойбища Василия Хорова и Виктора Лозямова в Ханты-Мансийском районе, им пришлось затратить два дня на дорогу только в одну сторону: проехали 1500 километров на машине, 25 - на квадроцикле по тайге, 40 - на лодке по реке и прошли еще четыре километра пешком по болотам. Встретили по дороге медведя.

Еще два дня ушло на установку оборудования. Зато теперь жители стойбищ, 75 человек, имеют доступ к Сети, возможность выйти на сайт госуслуг, вызвать врача, узнать всю информацию о социальных, образовательных услугах и так далее. Специалисты, к слову, тут же, на месте провели инструктаж для главных по стойбищам - Василия Хорова и Виктора Лозямова - по всем необходим жителям ресурсам. Помогли им зарегистрироваться на государственных сайтах. Обещали консультировать, если будут возникать проблемы.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис