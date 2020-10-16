В Югре 25 стойбищ аборигенов оборудовали IT-технологиями

В Югре продолжается реализация уникального для России проекта - IT-стойбище: еще одно подключили к всемирной паутине. Теперь в автономном округе в общей сложности действует уже 25 IT-стойбищ.

Стойбище - это место, где живут одна или несколько семей из числа коренных народов, в Югре - это ханты и манси. Они занимаются оленеводством, ловят рыбу и живут в такой дали от цивилизации, что даже для того, чтобы позвонить, необходимо бывает проехать десятки километров до ближайшей деревни.

Для них и задуман проект, чтобы обеспечить полноценным доступом к цифровым услугам аборигенов, не хуже, чем в больших городах.

Для того, чтобы в глухой тайге заработал интернет, нужно довольно дорогостоящее спутниковое оборудование, деньги на это идут из бюджета региона. Причем, чтобы добраться до места специалисты совершают настоящее путешествие, проезжают огромные расстояния.

Так, чтобы попасть на стойбища Василия Хорова и Виктора Лозямова в Ханты-Мансийском районе, им пришлось затратить два дня на дорогу только в одну сторону: проехали 1500 километров на машине, 25 - на квадроцикле по тайге, 40 - на лодке по реке и прошли еще четыре километра пешком по болотам. Встретили по дороге медведя.

Еще два дня ушло на установку оборудования. Зато теперь жители стойбищ, 75 человек, имеют доступ к Сети, возможность выйти на сайт госуслуг, вызвать врача, узнать всю информацию о социальных, образовательных услугах и так далее. Специалисты, к слову, тут же, на месте провели инструктаж для главных по стойбищам - Василия Хорова и Виктора Лозямова - по всем необходим жителям ресурсам. Помогли им зарегистрироваться на государственных сайтах. Обещали консультировать, если будут возникать проблемы.