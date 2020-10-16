В Курганской области запретят продавать детям зажигалки и баллончики

Прокуратура Курганской области предложила запретить в регионе свободную продажу для несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки. По данным надзорного ведомства, выявлено и поставлено на учет уже более 50 подростков, употребляющих токсичные вещества, пятеро из них являются хроническим токсикоманами, зафиксированы также случаи гибели детей от отравления бытовым газом.

В последнее время в определенной подростковой среде появилось новое увлечение - сниффинг. Сколько всего несовершеннолетних вовлечены в это смертельно опасное занятие, точно сказать трудно.

- По мнению врачей-наркологов, токсикомания является более опасной, по сравнению с алкоголизмом и наркоманией, поскольку к токсическим веществам дети, как правило, привыкают очень быстро, а выздоровление, практически, невозможно, - говорит старший помощник прокурора Курганской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ирина Колотенко. - Мы этим вопросом озаботились, потому что за последние несколько лет уже есть случаи, когда дети умирали от употребления газа. Пришло время ограничить их доступ к этим опасным веществам.

Разработчики законопроекта также предложили установить административную ответственность за нарушение запрета продажи детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. А именно: штраф на граждан - от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 20 , на юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение - 5, 30 и 100 тысяч соответственно.

Законодательная инициатива прокуратуры была рассмотрена на комитете по экономической политике Курганской областной Думы и рекомендована к принятию на пленарном заседании. На федеральном уровне запрет на продажу для подростков товаров со сжиженным углеводородным газом пока не установлен.