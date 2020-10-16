В Курганской области запретят продавать детям зажигалки и баллончики

Новости

Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества" 14:39
Бойкова и Козловский не выступят на этапе Кубка России в Сочи из-за COVID 14:32
В программу фестиваля в Женеве отобраны два российских сериала 14:11
Открыта регистрация участников МАКС-2021 14:04
Шойгу в Казахстане подпишет договор о военном сотрудничестве 13:59
Boeing 737 MAX признали безопасным 13:56
Песков прояснил вопрос с розыском Тихановской 13:55
В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса 13:45
В Москве 1,5 тыс. инспекторов проверяют наличие масок на пассажирах 13:41
В российском оргкомитете Евро-2020 ответили на слухи о лишении РФ права принять турнир 13:25
СИЗО в Москве прекратили прием новых обвиняемых 13:20
Новгородский полицейский застрелил мужчину с ножом 13:14
Предельная отпускная цена на фавипиравир снизится вдвое 13:05
Москвич лишился 158 тысяч рублей после встречи с девушкой с сайта знакомств 12:59
Крашенинников рассказал, когда начнет действовать закон о правительстве 12:55
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка 12:52
В Сочи приезжий украл десять велосипедов на 130 тысяч рублей 12:45
Крашенинников: Госсовет не будет иметь права законодательной инициативы 12:42
Московская полиция нашла пропавшую девочку 12:36
Темп утечки воздуха на МКС снизился вдвое после заклейки пленкой 12:27
В Каспийском море начались крупные морские учения 12:25
Госдума планирует рассмотреть законопроект о Госсовете в начале ноября 12:24
Стали известны еще три вопроса для всенародного голосования на Украине 12:17
Московские дороги помоют шампунем 12:15
Россияне отказываются от туров в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных денег из-за коронавируса
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
Как можно снизить цены на жилье и ЖКУ
16.10.2020 14:06
Рубрика: Происшествия

В Курганской области запретят продавать детям зажигалки и баллончики

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Прокуратура Курганской области предложила запретить в регионе свободную продажу для несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, в том числе зажигалок и баллончиков для их заправки. По данным надзорного ведомства, выявлено и поставлено на учет уже более 50 подростков, употребляющих токсичные вещества, пятеро из них являются хроническим токсикоманами, зафиксированы также случаи гибели детей от отравления бытовым газом.

Фото: iStock
Токсикологи рассказали, чем опасен алкоголь в условиях самоизоляции

В последнее время в определенной подростковой среде появилось новое увлечение - сниффинг. Сколько всего несовершеннолетних вовлечены в это смертельно опасное занятие, точно сказать трудно.

- По мнению врачей-наркологов, токсикомания является более опасной, по сравнению с алкоголизмом и наркоманией, поскольку к токсическим веществам дети, как правило, привыкают очень быстро, а выздоровление, практически, невозможно, - говорит старший помощник прокурора Курганской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ирина Колотенко. - Мы этим вопросом озаботились, потому что за последние несколько лет уже есть случаи, когда дети умирали от употребления газа. Пришло время ограничить их доступ к этим опасным веществам.

Разработчики законопроекта также предложили установить административную ответственность за нарушение запрета продажи детям товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. А именно: штраф на граждан - от 2 до 4 тысяч, на должностных лиц - от 10 до 20 , на юрлиц - от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение - 5, 30 и 100 тысяч соответственно.

Законодательная инициатива прокуратуры была рассмотрена на комитете по экономической политике Курганской областной Думы и рекомендована к принятию на пленарном заседании. На федеральном уровне запрет на продажу для подростков товаров со сжиженным углеводородным газом пока не установлен.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

В Кремле рассказали о мерах борьбы с пандемией коронавируса
Правительство утвердило единые требования к переработке мусора
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
"Яндекс" и "Тинькофф" не смогли договориться о продаже банка
Названы способы обмана при страховании смартфонов
Как не попасться на удочку аферистов в интернете