В Тюмени спасли младенца, кишечник которого "сложился" как телескоп

Новости

Что предлагают ученые Беларуси национальной экономике 11:00
Для младших классов в Москве сохранят продленку после каникул 10:59
Минск объявил Тихановскую в розыск за призывы к свержению строя 10:58
Собянин назвал режим цифровых пропусков эффективной мерой борьбы с COVID-19 10:46
Число новых случаев COVID-19 в Москве впервые за осень превысило 5 тысяч 10:44
Умственно отсталому волгоградцу выдали водительские права 10:41
Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой 10:33
Медцентр в Петербурге закупит замороженные человеческие конечности 10:28
Собянин: Москве не нужен "локаут" 10:28
Китайские интернет-пользователи оценили ответ Лаврова США 10:25
В городе на Двине открывается фестиваль "Витебский листопад" 10:22
СМИ: УЕФА может уменьшить число городов Евро-2020 10:19
Власти Москвы не планируют вводить платный въезд в центр города 10:09
Собянин: Коронавирус набирает обороты 10:09
На Украине заявили о возможности взять в плен глав ДНР и ЛНР 09:57
Нефтехимию поддержат обратными акцизами на этан и сжиженный углеводородный газ 09:54
До какого возраста пенсионеры могут заниматься в фитнес-клубе 09:16
Последствия крупной аварии на МКАД устраняли спасатели 08:59
Повторные выборы в парламент Киргизии могут пройти 20 декабря 08:56
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом 08:51
В Роспотребнадзоре спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19 08:14
Более 190 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" за три года 07:59
Минтруд прогнозирует снижение числа безработных к концу года 07:51
Минпромторг: Российские производители ежедневно выпускают 9 млн масок 07:44
Петр Бирюков: Завершается капремонт 11 московских поликлиник 07:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 10:41
Рубрика: Общество

В Тюмени спасли младенца, кишечник которого "сложился" как телескоп

Текст: Татьяна Воробьева

Тюменские врачи провели сложную операцию восьмимесячному младенцу с непроходимостью и некрозом кишечника. "Один участок кишки, словно телескоп, "сложился" в другую часть. Без хирургического лечения могло возникнуть осложнение в виде опасного перитонита", - рассказала в Ирина Ющенко, пресс-секретарь ОКБ № 2.

Фото: instagram.com/gorbolnica1nvrsk
В Новороссийске врачи спасли проглотившего две монеты ребенка

Сначала детские хирурги вывели стому - это прототип анального или мочевого отверстия, расположенного в нетипичном месте (на передней брюшной стенке). Стома может быть временной или постоянной. Во втором случае пациент вынужден постоянно носить кало или мочеприемник - мешочек, в который собирается содержимое кишечника.

В случае с тюменским малышом, после того, как он окреп, врачи выполнили реконструктивную операцию на кишечнике. Теперь маленький пациент полностью здоров.

Как отметили в больнице, лапароскопия при формировании стом у новорожденных детей, технически очень сложная операция, но при этом наиболее оптимальный и безопасный вариант лечения. После малотравматичных операций юные пациенты быстрее восстанавливаются.

"Важно не только сохранить жизнь ребенку, но и обеспечить нормальное анатомическое и функциональное восстановление патологического органа. Чтобы в будущем пациент смог вернуться к привычным занятиям - учебе, спорту", - говорит Михаил Александрович, завотделением и кафедрой детской хирургии медуниверситета.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры
Американским авиакомпаниям разрешили летать над Крымом
Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ
Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть