В Тюмени спасли младенца, кишечник которого "сложился" как телескоп

Тюменские врачи провели сложную операцию восьмимесячному младенцу с непроходимостью и некрозом кишечника. "Один участок кишки, словно телескоп, "сложился" в другую часть. Без хирургического лечения могло возникнуть осложнение в виде опасного перитонита", - рассказала в Ирина Ющенко, пресс-секретарь ОКБ № 2.

Сначала детские хирурги вывели стому - это прототип анального или мочевого отверстия, расположенного в нетипичном месте (на передней брюшной стенке). Стома может быть временной или постоянной. Во втором случае пациент вынужден постоянно носить кало или мочеприемник - мешочек, в который собирается содержимое кишечника.

В случае с тюменским малышом, после того, как он окреп, врачи выполнили реконструктивную операцию на кишечнике. Теперь маленький пациент полностью здоров.

Как отметили в больнице, лапароскопия при формировании стом у новорожденных детей, технически очень сложная операция, но при этом наиболее оптимальный и безопасный вариант лечения. После малотравматичных операций юные пациенты быстрее восстанавливаются.

"Важно не только сохранить жизнь ребенку, но и обеспечить нормальное анатомическое и функциональное восстановление патологического органа. Чтобы в будущем пациент смог вернуться к привычным занятиям - учебе, спорту", - говорит Михаил Александрович, завотделением и кафедрой детской хирургии медуниверситета.