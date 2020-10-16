Решетников: Новые заводы СПГ загрузят работой российское машиностроение

По словам министра, в новых российских проектах по сжижению газа планируется достичь локализации оборудования - 70%. Будет создана полноценная система по строительству таких производств, и 70% от их стоимости, которая оценивается в несколько десятков миллиардов долларов, будет оставаться в России. Это будут заказы машиностроительным предприятиям, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест. "Более того, мы выйдем на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией не только в виде самого сжиженного газа, но и в виде технологий его сжижения", - сказал министр.
Также Решетников подчеркнул, что новые проекты по производству СПГ будут стимулировать развитие инфраструктуры в Арктике. Он отметил, что на совещании обсуждалось тема "Северного широтного хода" - железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе протяжённостью 707 километров, которая должна связать западную и восточную части округа. Проект еще не структурирован, но он востребован и под него уже есть грузовая база, сказал министр.
Говоря о локализации оборудования, глава "Новатэк" Леонид Михельсон отметил, что следующий крупный проект компании по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2" технологически будет в корне отличаться от "Ямал СПГ", именно за счет большой доли российского оборудования. Но самое сложное криогенное оборудование у нас еще делать не научились. Под его разработку уже выделена часть средств, составлена дорожная карта и предусматривается создание стенда для испытаний. "Если работа пройдет успешно, то получится достичь целевого показателя локализации оборудования в производстве СПГ в 70%. Важно, что это делается не под один проект. Суммарно по России развитие индустрии СПГ позволит создать порядка 80 тысяч рабочих мест", - сказал Михельсон.
Ранее на "Ямал СПГ" планировалось запустить четвертую линию по сжижению газа мощностью 0,9 млн тонн полностью на российском оборудовании. Ее пуск ожидался сначала на рубеже 2019-2020 года, но был перенесен на третий квартал 2020 года. В июле этого года стало известно, что старт опять отложили на четвертый квартал этого года.
Сейчас в России производится порядка 29 млн тонн СПГ в год. Работают два крупнотоннажных завода по сжижению газа - "Сахалин-2" мощностью - 9,6 млн тонн в год и "Ямал СПГ" - 16,5 млн тонн, а также среднетоннажное предприятие "Криогаз-Высоцк" - 0,66 млн тонн и несколько мелких производств. К 2025 году планируется к запуску завод "Арктик СПГ-2" мощностью - 19,8 млн тонн, проект на Балтике в Усть-Луге - на 13 млн тонн, "Обский СПГ" - 4,8 млн тонн и "СПГ-Портовая" - 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что к 2025 году в России будет производиться около 68 млн тонн СПГ.