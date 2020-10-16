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16.10.2020 18:21
Рубрика: Экономика

Решетников: Новые заводы СПГ загрузят работой российское машиностроение

Текст: Сергей Тихонов
Новые производства по сжижению природного газа (СПГ) позволят загрузить работой российские машиностроительные предприятия. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по вопросам развития промышленности, прошедшем на заводе "Ямал СПГ".

По словам министра, в новых российских проектах по сжижению газа планируется достичь локализации оборудования - 70%. Будет создана полноценная система по строительству таких производств, и 70% от их стоимости, которая оценивается в несколько десятков миллиардов долларов, будет оставаться в России. Это будут заказы машиностроительным предприятиям, что позволит создать десятки тысяч рабочих мест. "Более того, мы выйдем на мировой рынок с конкурентоспособной продукцией не только в виде самого сжиженного газа, но и в виде технологий его сжижения", - сказал министр.

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Также Решетников подчеркнул, что новые проекты по производству СПГ будут стимулировать развитие инфраструктуры в Арктике. Он отметил, что на совещании обсуждалось тема "Северного широтного хода" - железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе протяжённостью 707 километров, которая должна связать западную и восточную части округа. Проект еще не структурирован, но он востребован и под него уже есть грузовая база, сказал министр.

Говоря о локализации оборудования, глава "Новатэк" Леонид Михельсон отметил, что следующий крупный проект компании по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2" технологически будет в корне отличаться от "Ямал СПГ", именно за счет большой доли российского оборудования. Но самое сложное криогенное оборудование у нас еще делать не научились. Под его разработку уже выделена часть средств, составлена дорожная карта и предусматривается создание стенда для испытаний. "Если работа пройдет успешно, то получится достичь целевого показателя локализации оборудования в производстве СПГ в 70%. Важно, что это делается не под один проект. Суммарно по России развитие индустрии СПГ позволит создать порядка 80 тысяч рабочих мест", - сказал Михельсон.

Ранее на "Ямал СПГ" планировалось запустить четвертую линию по сжижению газа мощностью 0,9 млн тонн полностью на российском оборудовании. Ее пуск ожидался сначала на рубеже 2019-2020 года, но был перенесен на третий квартал 2020 года. В июле этого года стало известно, что старт опять отложили на четвертый квартал этого года.

Новак: Россия к 2025 г. будет производить 68 млн тонн СПГ в год

Сейчас в России производится порядка 29 млн тонн СПГ в год. Работают два крупнотоннажных завода по сжижению газа - "Сахалин-2" мощностью - 9,6 млн тонн в год и "Ямал СПГ" - 16,5 млн тонн, а также среднетоннажное предприятие "Криогаз-Высоцк" - 0,66 млн тонн и несколько мелких производств. К 2025 году планируется к запуску завод "Арктик СПГ-2" мощностью - 19,8 млн тонн, проект на Балтике в Усть-Луге - на 13 млн тонн, "Обский СПГ" - 4,8 млн тонн и "СПГ-Портовая" - 1,5 млн тонн в год. Ожидается, что к 2025 году в России будет производиться около 68 млн тонн СПГ.

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