Росавиация: Россия возобновила полеты в Сербию и на Кубу

Росавиация сообщила о появившейся у российских авиакомпаний возможности выполнять полеты из России в Сербию и на Кубу. На очереди - Япония.

"В соответствии с решениями правительства РФ, авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября с Японией", - сообщили журналистам в пресс-службе Росавиации.

Рейсы в Белград, Кайо-Коко и Санту-Клару будут курсировать два раза в неделю. Возобновление рейсов в Токио намечено на первое ноября. Отправиться в Японию можно будет из Москвы и Владивостока. Также решено увеличить число рейсов в Швейцарию, ОАЭ, Мальдивы и Беларусь. А еще власти ведут переговоры по возобновлению авиаперелетов с 30-ю странами, включая Хорватию, Кипр, Грецию и Болгарию.