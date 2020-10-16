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16.10.2020 15:41
Рубрика: Власть

Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве

Текст: Юрий Гаврилов
В пятницу в Нур-Султане министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Казахстана Нурлан Ермекбаев подписали межгосударственный договор о двустороннем военном сотрудничестве.

В оборонном ведомстве РФ этот документ назвали беспрецедентным. "Обычно в таких случаях подписывается межправительственное соглашение. Здесь подписан межгосударственный договор, что по значимости и важности на несколько порядков выше", - пояснили в Минобороны РФ.

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После вступления Договора в силу прекратит действие документ, подписанный 28 марта 1994 года. Его основные положения реализованы, поэтому и были разработаны соглашения, учитывающие новые реалии взаимодействия России и Казахстана в военной области.

Сообщается, что, как это предусмотрено межгосударственными документами прошлых лет, в соответствии с положениями обновленного Договора сотрудничество осуществляется по широкому спектру и включает военное образование и подготовку кадров, поставки вооружения и техники, участие в совместных двусторонних и многосторонних учениях, мероприятиях боевой подготовки войск.

В Минобороны Казахстана уточнили, что Договор дополнен новыми направлениями и формами взаимодействия, которые включают миротворческую деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности, культуру и спорт.

Шойгу и Ермекбаев также утвердили план сотрудничества между министерствами обороны двух стран на 2021 год. Он по всем разделам кратно шире, чем план текущего года. Это говорит о стратегическом характере военного партнерства России и Казахстана.

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Подписанию Договора предшествовали переговоры двух министров. На них Сергей Шойгу сказал, что положения нового документа полностью отвечают современным условиям и достигнутому уровню интеграции России и Казахстана в области безопасности.

"Казахстан - одна из немногих, если не единственная страна, с которой у нас такое широкое военное сотрудничество, и такое глубокое и всеобъемлющее соглашение", - подчеркнул российский министр.

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