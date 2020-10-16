Ростех с начала года поставил в клиники порядка девяти тысяч аппаратов ИВЛ

Ростех с начала года поставил в российские клиники порядка девяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). До конца года госкорпорация направит еще три тысячи единиц. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе своего выступления на форуме "Биотехмед.

"Если мы раньше выпускали в месяц около 60 аппаратов, то сегодня мы наладили производство и выпускаем до трех тысяч аппаратов. Всего с начала года российские клиники получили порядка девяти тысяч аппаратов ИВЛ производства нашего предприятия, которое входит в КРЭТ. Еще три тысячи единиц будет поставлено до конца года", - сообщил он.

Глава Ростеха также рассказал про достаточно высокий спрос на аппараты российского производства за рубежом. "Мы поставили 1,3 тысячи аппаратов на экспорт, в том числе в страны СНГ, Сербию и Италию. Вся эта техника сегодня работает, спасая жизни пациентов", - отметил Чемезов.

Как сообщили в Ростехе, всего с начала пандемии COVID-19 предприятиями группы в федеральные ведомства, лечебные и образовательные учреждения страны были поставлены более 200 тысяч единиц оборудования для борьбы с коронавирусом, контракты выполнены в среднем на 80%.