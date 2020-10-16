Русская живопись принесла MacDougall's почти 3 миллиона долларов

Почти три миллиона долларов (2,9 млн) составила выручка торгов, проведенных британским аукционным домом MacDougall's. Столько коллекционеры заплатили за произведения русской живописи.

"Сосновый лес" и "Летний полдень у реки" - эти картины Ивана Шишкина оказались в числе самых топовых лотов минувших торгов. Их продали за 656,3 тысячи долларов и 583,7 тысячи долларов соответственно. За 260,2 тысячи долларов с молотка ушло полотно Константина Коровина под названием "Кафе в Виши №3", уточняет ТАСС.

Ушли с молотка также работы: "Портрет мужчины", написанный Филиппом Малявиным, "Человек с убитой собакой" кисти Дмитрия Жилинского, "Интерьер в стиле барокко" Валерия Кошлякова. А вот картина Николая Рериха под названием "Печоры. Вход в монастырь" не нашла своего покупателя. Утерянное, как считалось произведение, эксперты изначально оценили в 516-774 тысяч долларов.

Неделя торгов предметами русского искусства традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и поздней осенью. Помимо MacDougall's, в ней участвуют аукционные дома Sotheby's, Christie's и Bonhams. Все результаты торгов уже доступны на сайте аукционного дома MacDougall's.