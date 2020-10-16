Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества"

Бывшему президенту Франции Николя Саркози официально предъявлено обвинение в создании "преступного сообщества", передает телеканал BFMTV. Сообщается, что по этой статье ему грозит до десяти лет заключения.

События, о которых идет речь в уголовном деле, связаны с возможным финансированием Ливией избирательной кампании политика в 2007 году.

Напомним, Саркози оказался втянут в "долгоиграющий" судебный процесс еще в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, которые свидетельствовали о факте передаче Триполи 50 миллионов евро на раскрутку его кандидатуры. С тех пор разбирательства по этому скандальному делу то затухают, то возобновляются с новой силой.

Сам экс-президент Франции все обвинения в свой адрес традиционно отвергает.