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16.10.2020 14:39
Рубрика: В мире

Саркози предъявили обвинение в организации "преступного сообщества"

Текст: Владимир Шилов

Бывшему президенту Франции Николя Саркози официально предъявлено обвинение в создании "преступного сообщества", передает телеканал BFMTV. Сообщается, что по этой статье ему грозит до десяти лет заключения.

Фото: REUTERS
Саркози станет первым оказавшимся на скамье подсудимых президентом Франции

События, о которых идет речь в уголовном деле, связаны с возможным финансированием Ливией избирательной кампании политика в 2007 году.

Напомним, Саркози оказался втянут в "долгоиграющий" судебный процесс еще в 2012 году после публикации французским изданием Mediapart документов, которые свидетельствовали о факте передаче Триполи 50 миллионов евро на раскрутку его кандидатуры. С тех пор разбирательства по этому скандальному делу то затухают, то возобновляются с новой силой.

Сам экс-президент Франции все обвинения в свой адрес традиционно отвергает.

В мире Европа Франция Николя Саркози предъявлены обвинения

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