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16.10.2020 08:42
Рубрика: Происшествия

Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам от имени прокуратуры

Текст: Ольга Игнатова
Сбербанк рассказал о новой схеме, которую придумали мошенники для того, чтобы выманить у россиян деньги. Теперь, как сообщают РИА Новости, злоумышленники звонят от имени представителя прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на специальный счет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Обман заключается в следующем. Мошенник, звонящий клиенту, сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка. При этом он предупреждает клиента, что завтра в определенное время тому позвонят из прокуратуры. А затем "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет". Расчет прост: человек в растерянности и нежелании общаться с органами правопорядка, поэтому он может совершить необдуманный поступок.

Фото: Gettyimages
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И Центробанк, и банки постоянно предупреждают россиян о том, что большинство мошеннических операций совершается с использованием методов социальной инженерии. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов, которые сообщили о попытках обмана. По сравнению с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

Мошенники постоянно придумывают какие-то новые ходы. Например, объявляли о продажах тестов на коронавирус в домашних условиях, компенсациях от государства. Также были случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка. Мошенники также побуждают россиян самостоятельно снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников

Как рассказывают в самом Сбербанке, в этом году удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк

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