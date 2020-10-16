Сборка первого скоростного вертолета-разведчика началась в США

Компания Bell Helicopter в США начала сборку отдельных узлов первого летного образца перспективного скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus. В ближайшее время планируется начать сборку его фюзеляжа, сообщает портал N+1.

Машину разрабатывают на базе гражданского многоцелевого вертолета Bell 525 Relentless. От него ей достанется "стеклянная" кабина пилотов и полностью цифровое управление. Корпус вертолета сделают с применением технологий малозаметности. По сравнению с Bell 525 Relentless, у него будет не пять, а четыре лопасти длиной 12,2 метра вместо 16,6.

Вертолет сможет выполнять полеты на скорости 180 узлов или 333,4 километра в час, у него будет крыло, которое на крейсерской скорости сможет создавать до 50 процентов подъемной силы, и хвостовой стабилизатор с подвижными аэродинамическими поверхностями. Также вертолет оснастят пушкой калибра 20 миллиметров, и он сможет нести ракеты, бомбы и контейнеры вооружения. Перевозить машину можно будет транспортными самолетами C-17 Globemaster III, а первый полет запланировали на 2022 год.

Проект этого вертолета компания представила прошлой осенью. Машину предложили на тендер Армии США FARA, который предполагает разработку и производство скоростных вертолетов-разведчиков на замену списанным OH-58D Kiowa Warrior. Весной этого года Bell Helicopter вместе со своим конкурентом Sikorsky получили контракты Армии США на разработку и испытания прототипов вертолетов.

Sikorsky, в свою очередь, разрабатывает вертолет Raider-X. Его создают по соосной схеме с толкающим воздушным винтом. Планируется, что вертолет сможет развивать скорость более 205 узлов или около 380 километров в час. Для уменьшения его эффективной площади рассеяния корпус сделают "граненым", также будут применятся технологии малозаметности. За двухместной кабиной со схемой рапсположения членов экипажа рядом разместят универсальное отделение для перевозки десанта или вооружения.

Армия США хочет, чтобы оба прототипа были готовы к полетам к 2023 финансовому году. Победителя выберут к концу 2024 финансового года.