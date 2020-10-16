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16.10.2020 11:46

Си Цзиньпин назвал секрет "шэньчжэньского чуда"

Председатель КНР Си Цзиньпин 14 октября на торжественном собрании, посвященном 40-й годовщине создания специальной экономической зоны (СЭЗ) в городе Шэньчжэнь, сказал, что необходимо настаивать на инновациях и захватить инициативу в глобальной научно-технической революции и промышленной трансформации, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Секрет превращения Шэньчжэня из небольшого пограничного городка в современный технологический город заключается в непрерывном внедрении новаторских идей. Инновации уже глубоко укоренились в сознании жителей этого города и продолжают играть ключевую роль в дальнейшем развитии мегаполиса.

Фото: EPA-EFE/YANNIS KOLESIDIS
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В момент основания Шэньчжэня, 40 лет назад, здесь была "научно-техническая пустыня". В городе было всего два инженера и почти не было технологических ресурсов. А теперь в Шэньчжэне действуют более 30 тысяч инновационных компаний, в том числе ведущих в различных областях - таких, как Huawei, China General Nuclear Power, Tencent и BYD. В 2019 году добавленная стоимость стратегических развивающихся отраслей составила 37,7 процента ВВП, высокотехнологичные отрасли промышленности стали важным двигателем развития. Конечно, "город инноваций" был построен не за один день. В 1990-е годы был принят ряд политических мер, по которым Шэньчжэнь выступил с инициативой отказаться от дивидендов перерабатывающей промышленности, разъяснил политические меры, ориентированные на высокотехнологичные отрасли, и поощрял предприятия создавать научно-исследовательские институты для повышения независимого инновационного потенциала.

В течение 40 лет шэньчжэньцы осмеливались рисковать и бороться, стремились превращать "китайское производство" в "китайские инновации". Сегодня в Шэньчжэне хорошо развивается ряд высоких технологий, таких как 5G, новые энергетические транспортные средства и гибкие дисплеи. В 2019 году в Шэньчжэне было выдано 106,3 патента на изобретение на каждые 10 тысяч человек, что в 8 раз больше среднего показателя по стране.

Самым впечатляющим является самостоятельная инновация предприятий. По статическим данным, в Шэньчжэне более 90 процентов инновационных компаний - местные, на их базе работают более 90 процентов научно-исследовательских институтов и персонала, более 90 процентов средств на НИОКР были вложены предприятиями, более 90 процентов патентов на изобретения выданы их работникам. Придать предприятиям доминирующее значение и ориентироваться на рынок - это главное ноу-хау в развитии Шэньчжэня.

Фото: Медиакорпорация Китая
Углубление реформ и расширение открытости несут новые глобальные возможности

Нововведения реализуются благодаря политике реформ и открытости, и также благодаря тому, что Шэньчжэнь, используя возможности глобальной системы промышленного мира, активно интегрировался в нее. Именно поэтому за последние 40 лет Шэньчжэнь не только интегрировался в мировую экономику, но и обслуживает ее. Теперь все больше трансграничных гигантов выбирают Шэньчжэнь в качестве базирования своих НИОКР-центров. Бывший исполнительный директор компании Airbus Том Эндерс назвал Шэньчжэнь китайской "Силиконовой долиной" и выразил надежду на то, что Airbus сможет в этом городе почерпнуть китайский опыт и улучшить свою новаторскую деятельность.

В будущем инновации, как и прежде, будут являться главной движущей силой для Шэньчжэня, в ходе создания Передовой образцово-показательной зоны по строительству социализма с китайской спецификой. Председатель КНР Си Цзиньпин десятки раз упоминал в своем выступлении слово "инновация", призвав городские власти неуклонно внедрять стратегию стимулирования развития за счет новаторства, добиваться прогресса и достигать новых научно-технологических и промышленных высот.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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