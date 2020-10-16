Семеро соучастников попытки хищения 627 млн рублей у АСВ арестованы

Следственный комитет установил причастность семерых человек к масштабной афере в фонде страхования вкладов.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. Там расследуют уголовное дело о покушении на хищение денег фонда страхования вкладов ГК "АСВ". Хищение пытались совершить путем оформления в марте 2017 года фиктивных вкладов в АО "Торговый городской банк". Лицензия у него была отозвана 13 марта 2017 года.

В СК уверяют, что ими установлена причастность к совершению преступления семи человек из состава многочисленной организованной группы. При содействии ФСБ России задержаны Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин и Сергей Федерякин. Им предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия все обвиняемые заключены под стражу.

По данным следствия, в феврале-марте 2017 года эти граждане и их соучастники получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ), в котором сложились условия и основания для отзыва банковской лицензии, а также действовал запрет Банка России на привлечение денег физических лиц во вклады. Члены организованной группы нашли в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях более 500 физических лиц, в том числе своих родственников и знакомых, и в специально открытых в Москве двух новых дополнительных офисах ТГБ оформили документы об открытии этими людьми вкладов на общую сумму более 627 миллионов рублей. Но, подчеркивают в СК, при этом никакие денег на них не вносились.

Размер вкладов не превышал 1 400 000 рублей на одного вкладчика, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого ГК "АСВ" согласно Федеральному закону "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

С марта по август 2017 года Гришкин, Горин, Загорцев, Наумов, Подмостов, Соломатин совместно с другими членами организованной группы обеспечили подачу в ГК "АСВ" заявлений от фиктивных вкладчиков ТГБ о получении страховых возмещений из фонда обязательного страхования вкладов. Однако до конца хищение не было доведено в связи с законным отказом ГК "АСВ" признать обязательства перед фиктивными вкладчиками банка.

В отношении Гришкина, Горина, Загорцева, Наумова, Соломатина, Федерякина и еще шестерых граждан возбуждено еще одно уголовное дело об особо крупном мошенничестве, так же связанного с оформлением фиктивных вкладов в другом коммерческом банке перед отзывом у него лицензии. Оба уголовных дела соединены в одном производстве.

Следствие ищет других причастных к этой афере граждан.