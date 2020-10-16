Сергей Шойгу провел встречу с президентом Казахстана

В рамках официального визита в Казахстан министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в пятницу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

Подробности их беседы не сообщаются. Известно лишь, что в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы региональной безопасности и перспективы двустороннего сотрудничества России и Казахстана в военной сфере. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ранее в пятницу Сергей Шойгу провел переговоры с коллегой Нурланом Ермекбаевым. Министры подписали Договор о военном сотрудничестве двух стран и утвердили план взаимодействия оборонных ведомств России и Казахстана на 2021 год.