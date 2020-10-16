Шойгу отметил рост объема экспорта российской военной продукции в Казахстан

Казахстан - основной стратегический союзник и ближайший партнер России. Несмотря на пандемию, военное сотрудничество между двумя странами поступательно развивается. Оно организовано в соответствии со среднесрочной программой двустороннего стратегического партнерства в военной области на 2019- 2021 годы. Такое заявление министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал в пятницу в столице республики на переговорах с министром обороны Казахстана Нурланом Ермекбаевым.

В Нур-Султан Шойгу прилетел с официальным визитом. В повестке дня - подписание плана сотрудничества оборонных ведомств двух стран на будущий год, в котором будет уточнен порядок дальнейшего взаимодействия военных России и Казахстана.

По словам Шойгу, на переговорах с Ермакбаевым основное внимание уделено совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, в том числе в рамках многосторонних форматов ОДКБ, СНГ и ШОС, а также развитию Единой региональной системы ПВО.

Сергей Шойгу напомнил, что в Казахстане налажено функционирование испытательных полигонов Минобороны России, в упрощенном порядке решаются вопросы транзита наших военных грузов через территорию республики. "Мы благодарны за это казахстанской стороне", - сказал министр.

Он высоко оценил уровень двустороннего военно-технического сотрудничества, в частности, постоянный рост объема экспорта российской продукции военного назначения в Казахстан.

По его оценке Шойгу, большое значение в двустороннем сотрудничестве также имеет сфера военного образования. "На сегодняшний день в российских военных вузах безвозмездно обучается 731 казахстанский военнослужащий", - отметил министр.