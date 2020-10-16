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16.10.2020 15:18
Рубрика: В мире

Шойгу передал министру обороны Казахстана архивные документы времен ВОВ

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу на переговорах в Нур-Султане министр обороны РФ Сергей Шойгу передал коллеге Нурлану Ермекбаеву подборку архивных документов о вкладе казахстанского народа в Победу в Великой Отечественной войне.

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Подборка эта так и называется "Солдаты одной Победы. Казахстан в годы Великой Отечественной войны". "Здесь из наших архивов материалы о всех полках, подразделениях, частях, которые воевали, как воевали, где воевали. Здесь подлинные документы и решения начальника Генерального штаба и руководителя Ставки. Также привезли вам газету с первым упоминанием о панфиловцах", - сказал Шойгу.

Еще одним его даром стали архивные материалы об уроженце республики Герое Советского Союза Сагадате Нурмагомбетове, который стал генералом армии и первым министром обороны Казахстана. "Думаю, что вы что-то из этого знаете, но, уверен, есть и то, о чем вы, может быть, и не знаете", - заинтриговал коллегу Сергей Шойгу. В ответ Ермекбаев поблагодарил российского министра и назвал преподнесенные им материалы очень ценными.

Военных двух стран связывает не только героическое прошлое. Много ценного и в их нынешнем совместном опыте. К примеру, Шойгу напомнил коллеге, что в год 75-летия Великой Победы подразделение казахстанской армии участвовало в июне в параде на Красной площади.

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"В сентябре уважаемый Нурлан Байузакович посетил музейный комплекс "Дорога памяти". Отмечу, что казахстанская сторона приняла активное участие в формировании его информационного массива", - отметил российский министр. Он поблагодарил Ермекбаева и работников архивов Казахстана за огромный вклад в создание уникального музея в подмосковной Кубинке. "Это место, где сосредоточены имена и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. Признательны за такое активное участие в создании "Дороги памяти", - подчеркнул Шойгу.

В мире экс-СССР Казахстан Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны 75 лет Великой Победы

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