Собянин: Москва справится с возможной нехваткой трудовых мигрантов зимой

В столице возможны трудности с уборкой территорий после снегопадов зимой. О такой возможности заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

На вопрос ТАСС о том, есть ли опасения, что Москва не справится с уборкой города из-за снижения числа мигрантов, мэр Сергей Собянин ответил:

"Трудности будут. Это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки, особенно это касается центра города. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются, - сказал Собянин. - Мы стараемся заместить гражданами других регионов, соседних, москвичей приглашаем на эту работу, но не особо много есть желающих. Но, я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема такая существует".