Стали известны еще три вопроса для всенародного голосования на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу назвал еще три вопроса, на которые жителям страны предстоит ответить в ходе общенационального опроса 25 октября. Соответствующее видеообращение к народу размещено на сайте главы государства.

В частности, граждан Незалежной спросят, поддерживают ли они сокращение числа депутатов и легализацию медицинского каннабиса. Кроме того, власти поинтересуются у украинцев, считают ли они целесообразным на международном уровне обсудить гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом от 1994 года.

"США, Великобритания и Россия дали гарантии безопасности для суверенитета и территориальной целостности Украины, а Украина взяла на себя обязательство избавиться от ядерного оружия. Нужно ли Украине, у которой аннексировали сегодня часть территории, поднять на международном уровне вопрос: либо все подписанты меморандума исполняют взятые на себя обязательства, либо никто", - отметил Зеленский.

Первые два вопроса, которые украинский президент назвал накануне, касаются создания в Донбассе свободной экономической зоны и ужесточения наказания для коррумпированных чиновников.

Напомним, 13 октября Зеленский выступил с инициативой проведения общенационального опроса. Впрочем, его результаты будут носить исключительно рекомендательный характер.