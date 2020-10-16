Презентация ожидаемого гаджета Samsung Galaxy S21 может состояться уже в конце нынешнего года. Об этом говорят инсайдеры из цепочки поставок компании.

Как уточняет портал Sammobile, многие ключевые компоненты для Galaxy S21 поступят в массовое производство уже в следующем месяце, а это примерно на шесть недель раньше традиционного срока. Для примера: производство Galaxy S20 началось в январе нынешнего года.

Спешка корейского производителя может быть связана с желанием побыстрее заменить Galaxy S20, продажи которого идут не лучшим образом. Однако в этом предположении есть и слабое место. Пока нет никаких данных, что компания Qualcomm начнет массовое производство платформы Snapdragon 875 раньше, чем обычно. Но , как полагают эксперты, технически это не мешает Samsung анонсировать Galaxy S21 в декабре.

Впрочем, маловероятно, что компания сможет выпустить новое семейство высококлассных смартфонов намного раньше, чем обычно - в марте.

У Samsung уже был опыт "спешного" выпуска флагманов. В 2016 году Galaxy S7 вышел на месяц раньше обычного. В результате компания продала 10 миллионов устройств в течение двух недель после релиза.