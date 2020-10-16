Стартовали исследования вакцины "Спутник V" среди людей старше 60 лет

В России начались исследования вакцины "Спутник V" против COVID-19 с участием добровольцев старшей возрастной группы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Стартовало исследование вакцины "Спутник V", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России, на добровольцах старше 60 лет", - сообщил министр. Он уточнил, что в результате исследований будут определены особые условия вакцинации среди людей пожилого возраста.

"В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ, примут участие 110 добровольцев возрасте старше 60 лет. Цель исследования - расширение возможностей применения вакцины в гражданском обороте на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - ранее сообщали в Минздраве.

При этом при наборе добровольцев для участия в пострегистрационных клинических исследованиях, которые продолжаются сейчас на базе нескольких московских клиник, никаких верхних ограничений по возрасту не ставилось - отвод от участия в испытаниях давался только по состоянию здоровья претендента.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснял, что примерно четверть из 40 тысяч участников испытаний вакцины должны составить старшую возрастную группу. Кстати, сам Гинцбург, которому 68 лет, привился вакциной, разработанной его коллегами, еще до стадии клинических исследований.