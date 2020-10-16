Постановление губернатора Ставропольского края от 15 октября 2020 года № 432 "О внесении изменения в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Новости

В Москве ребенок умер в фитнес-клубе 20:04
В Москве водитель автобуса нокаутировал вандала 20:02
Производство третьей вакцины от COVID-19 в РФ может начаться в 2021 году 20:01
Трамп считает себя вторым по популярности после Иисуса Христа 20:00
Препарат против COVID-19 "Арепливир" перестали продавать за границу 19:48
Президент Казахстана наградил Сергея Шойгу орденом Дружбы 18:57
Военному атташе США в Москве указали на ложь его коллеги в Киеве 18:54
Ростех с начала года поставил в клиники порядка девяти тысяч аппаратов ИВЛ 18:35
Турция впервые испытала российские ЗРС С-400 на учениях 18:34
Ростех переведет 30% сотрудников в Москве на "удаленку" 18:19
В последний день учений силы ОДКБ блокировали захваченное террористами село 18:04
В офисе и дома у главы минздрава Франции прошел обыск 17:41
Росавиация: Россия возобновила полеты в Сербию и на Кубу 17:35
В Брянской области создан штаб по устранению последствий провала дома 17:20
Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга 17:00
ЦБ проверит чистоту несостоявшейся сделки "Яндекса" и банка "Тинькофф" 16:49
Пожарные ликвидировали задымление в подмосковном ТЦ "Красный кит" 16:40
Вышел трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова 16:21
Сергей Шойгу провел встречу с президентом Казахстана 16:14
В Москве мужчины напали на полицейских на детской площадке 16:13
ЕС не будет во что бы то ни стало заключать торговую сделку с Британией 16:07
В общежитии колледжа в Ярославле из-за COVID-19 изолировали 80 человек 16:00
Мосгорсуд смягчил приговор экс-совладельцу "Росгосстраха" Хачатурову 15:55
Глава КГБ Беларуси предупредил о готовящейся в стране провокации 15:50
Россия и Казахстан подписали договор о военном сотрудничестве 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 октября 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 15 октября 2020 года № 432 "О внесении изменения в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести изменение в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410 и от 09 октября 2020 г. № 424), дополнив его пунктом 91 следующего содержания:

"91. Поручить руководителям органов исполнительной власти Ставропольского края (за исключением органов исполнительной власти Ставропольского края, определенных координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края) и рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края обеспечить с 19 октября по 01 ноября 2020 года включительно перевод 50 процентов штатной численности работников данных органов на удаленный режим работы с сохранением заработной платы.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ковалева И.И., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарёва А.Е., заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинчен-ко Л.А., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Ставропольского края, первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края И.И.Ковалев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией